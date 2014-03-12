Меркель обвинила Россию в краже Крыма - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала захват Крыма российской армией, подчеркнув, что Кремль "украл" украинский полуостров. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.

Как пишет немецкое издание, об этом федеральный канцлер заявила во время заседания парламентской группы по конфликту в Украине.

"Мы уже можем говорить об аннексии, поскольку Россия отбирает Крым у Украины. Мы не должны позволить этому случиться", - заявила Меркель.

Читайте такжеМеркель-Путину: референдум в Крыму незаконный

При этом она отметила, что немецкая сторона в конфликте в Крыму будет придерживаться так называемой "трехсторонней стратегии". Берлин будет помогать Киеву и одновременно продолжать переговоры с Кремлем. Меркель отметила, что Германия должна указать России, где грань ее деятельности.

Также канцлер призвала Запад ответить на действия России жесткими экономическими санкциями. При этом она подчеркнула, что они могут иметь последствия и для ЕС тоже, так что "европейцы от Лиссабона до Риги должны придерживаться единой точки зрения".

Читайте такжеNYT: Меркель пожаловалась Обаме, что Путин "потерял связь с реальностью"

Напомним, что ранее Ангела Меркель обвинила Путина в интервенции в Крым.