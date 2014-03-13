ВР восстановила Национальную гвардию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (регистрационный номер 4393) проголосовало 262 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В полном составе не голосовала фракция КПУ, которая объясняет это протестом против захвата ряда офисов партии. Из фракции ПР «за» проголосовал только 1 депутат.

В соответствии с законом, внутренние войска Министерства внутренних дел преобразовываются в Национальную гвардию Украины – воинское формирование с правоохранительными функциями, которое будет входить в систему МВД Украины.

Читайте такжеАваков хочет восстановить Национальную гвардию Законом предусмотрено, что командующий Национальной гвардией Украины, в соответствии с Конституцией Украины, назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

В соответствии с законом, личный состав Национальной гвардии Украины состоит из военнослужащих и работников.

В соответствии с законом, общая численность Национальной гвардии Украины составляет до 60 тысяч, а при необходимости их увеличения ВР принимает соответствующее решение.

В соответствии с законом, Нацгвардия предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами в обеспечении государственной безопасности и защиты государственной границы, прекращения террористической деятельности, а также деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины будет выполнять служебно-боевые задачи в интересах граждан, общества и государства в условиях мирного времени, при чрезвычайных ситуациях, а также будет принимать участие в обеспечении обороны Украины, защите ее суверенитета и территориальной целостности, безопасности пограничного пространства, государственной независимости и национальных интересов в случае вооруженной агрессии, вооруженного конфликта или угрозы нападения путем непосредственного ведения (боевых) действий.

В условиях мирного времени и при чрезвычайных ситуациях указанный орган назначен выполнять в основном правоохранительные функции внутри государства, о чем свидетельствуют задачи, которые на него возложены, обязанности и права личного состава.

В рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним соглашений Национальную гвардию Украины необходимо рассматривать как формирование, которое образовано и структурно организовано для осуществления в мирное время функций обеспечения именно внутренней безопасности, говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что принцип экстерриториальности, на основе которого будет строиться деятельность Национальной гвардии Украины, возможность ее сил быстро передвигаться в ходе выполнения служебно-боевых задач, позволяет осуществлять ее перемещение в нужные районы, что обеспечивается наличием в них штатной техники и средств обслуживания и ремонта, с целью обеспечения там правопорядка и общественной безопасности. Вместе с тем, будучи вспомогательной, по характеру деятельности Национальная гвардия Украины способна самостоятельно выполнять служебно-боевые задачи длительное время в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации за счет наличия собственных подразделений обеспечения и заблаговременно созданных запасов материально-технических средств. Отработанная во внутренних войсках (на основе которых создается Национальная гвардия Украины) система оповещения личного состава, способность в течение двух часов днем и четырех часов ночью привести себя в готовность и немедленно приступить к выполнению служебно-боевых задач позволит Национальной гвардии Украины оперативно решать возложенные на нее задачи и функции.

В соответствии с законом не может быть принято на службу в Национальную гвардию Украины лицо, которое имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления (кроме реабилитированного лица) или на которое в течение последнего года накладывалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения.

В законе определены условия, пределы, основания и порядок применения военнослужащими Национальной гвардии Украины мер физического воздействия, специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения, боевой и специальной техники, что должно быть нормой именно закона (Раздел V).

Вопросы правового статуса, социальной и правовой защиты личного состава Национальной гвардии Украины и членов их семей определены в разделе VІ закона также с учетом прохождения воинской службы, а также специфики выполнения личным составом Национальной гвардии Украины служебно-боевых задач.

В записке говорится, что, учитывая необходимость освобождения Национальной гвардии Украины от исполнения ею несвойственных функций, а также принимая во внимание отсутствие на момент представления на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта “О Национальной гвардии Украины” утвержденной концепции о реформировании правоохранительных органов, Заключительными и переходными положениями предлагается Национальной гвардии продолжить выполнять задачи по конвоированию лиц, взятых под стражу и/или осужденных к лишению свободы, в том числе во время их экстрадиции, а также обеспечивать охрану лиц, которые содержатся под стражей во время судебных заседаний в судах, перечень которых определяется министром внутренних дел Украины, до введения в действие законов, регулирующих деятельность государственных органов в части обеспечения выполнения указанных задач.

В то же время дается задание Кабинету министров Украины подготовить соответствующие изменения в действующее законодательство и принять необходимые меры, связанные с реформированием внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Национальной гвардии запрещено заниматься коммерческой деятельностью.