В 2008 году Буш не поверил заявлениям Путина о разделе Украины - бывший советник

Бывший советник Путина и старший научный сотрудник американского Cato Institute Андрей Илларионов рассказал, что в России сейчас все находятся в состоянии имперской эйфории, сообщает Сегодня.

«В России конечно безумно воодушевлены (захватом Крыма) и находятся в состоянии эйфории – имперской абсолютно безумной эйфории. А Европа этого просто не понимает. Европа не имела дел с такими гражданами (как Путин) последние 75 лет…с 1938-39 годов. Европе тогда понадобилось несколько лет, чтобы осознать с чем они имеют дело. Но людей которые помнили в практическом плане что это такое – там не осталось. Никто не представляет", - рассказал он.

По словам Илларионова, свои претензии на пол-Украины Путин высказывал Бушу еще шесть лет назад.

Читайте такжеБильдта удивили слова Путина о "не совсем законной" независимости Украины"Надо понимать, что господин Путин много лет назад принял решение, и я в своем блоге просто перепечатал статью, появившуюся в апреле 2008 года – План военных действий против Украины – написанную российским экспертом, плотно работавшим с российским министерством в течении многих лет и только то что появилось в открытой печати… И если вы помните на бухарестском саммите (НАТО) в том же апреле 2008 года – нет такой страны Украина, нет такого государства оно как бы не состоявшееся государство и половина этих территорий это русские территории – мы их заберем. И он сказал это Бушу…Он в плане пацанских понятий ведет себя весьма прилично. Он прямо сказал – объяснив свою позицию – в ответ что!? Просто рассмеялись…", - отметил Илларионов.

Читайте такжеРоссия открыто стягивает военную технику к северным границам Украины"А что касается понимания современной России, то надо четко отдавать себе отчет что такое пропаганда. Для нее не важно что происходит на самом деле, важна та картинка которая создается на экранах для российских граждан и какая картинка будет у них в голове. Не важно что Вы будете делать….вот скажем здесь в Киеве мне местные журналисты зададут мне вопрос на украинском языке…Казалось бы что тут такого? Но в российском эфире это будет подано как злобные украинские националисты, бандеровцы осадили русского представителя", - заявил экс-советник Путина.