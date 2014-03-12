70 крымских татар получили убежище в Хмельницкой области
В Хмельницкой области получили убежище 70 выходцев из Крыма. Их разместили в профсоюзном санатории поселка Маков Дунаевецкого района.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор департамента социальной защиты населения Хмельницкой облгосадминистрации Светлана Лукомская.
По ее словам, жителей Симферополя, которые являются по национальности татарами, разместили в профсоюзном санатории поселка Маков Дунаевецкого района.Читайте такжеВ Херсонской области готовятся принимать эвакуированных крымчан
“Преимущественно, это родители с детьми и пожилые люди. Они говорят, что боятся не сколько российских солдат, сколько "титушек" и провокаторов”, - отметила она.
Лукомская добавила, что обратилась с предложением в Министерство социальной политики Украины относительно возможного заполнения 70 свободных койкомест в домах-интернатах Хмельницкой области. Она заметила, что на содержание одного человека в заведениях такого типа необходимо предусмотреть в бюджете 3,5 тыс. грн в месяц.
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Кроме этого, при облгосадминистрации действует гуманитарная комиссия, которая совместно с благотворительными общественными организациями решает вопросы обеспечения всем необходимым крымчан, которые находятся в Хмельницкой области.
Вместе с тем, депутаты Хмельницкого областного совета на сегодняшней сессии обратились к местным жителям с просьбой способствовать поселению крымчан, прибывающих в Хмельницкую область.