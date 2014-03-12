70 крымских татар получили убежище в Хмельницкой области

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор департамента социальной защиты населения Хмельницкой облгосадминистрации Светлана Лукомская.

По ее словам, жителей Симферополя, которые являются по национальности татарами, разместили в профсоюзном санатории поселка Маков Дунаевецкого района.Читайте такжеВ Херсонской области готовятся принимать эвакуированных крымчан

“Преимущественно, это родители с детьми и пожилые люди. Они говорят, что боятся не сколько российских солдат, сколько "титушек" и провокаторов”, - отметила она.

Лукомская добавила, что обратилась с предложением в Министерство социальной политики Украины относительно возможного заполнения 70 свободных койкомест в домах-интернатах Хмельницкой области. Она заметила, что на содержание одного человека в заведениях такого типа необходимо предусмотреть в бюджете 3,5 тыс. грн в месяц.

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Кроме этого, при облгосадминистрации действует гуманитарная комиссия, которая совместно с благотворительными общественными организациями решает вопросы обеспечения всем необходимым крымчан, которые находятся в Хмельницкой области.

Вместе с тем, депутаты Хмельницкого областного совета на сегодняшней сессии обратились к местным жителям с просьбой способствовать поселению крымчан, прибывающих в Хмельницкую область.