В Луганске на здании ОГА сегодня трижды меняли флаги

Как передает корреспондент УНИАН, со вчерашнего дня, после захвата ОГА пророссийскими активистами, на крыше здания был поднят флаг РФ и красное знамя.

Сегодня утром неизвестный мужчина забрался на крышу ОГА и вернул на свое место государственный флаг Украины, сняв с флагштока российский флаг.

Дежурившие в сквере перед облгосадминистрацией представителям «Луганской гвардии» задержали мужчину и передали милиции. Сотрудники правоохранительных органов увезли его в отделение.

Тем временем, так называемые «гвардейцы» вновь поменяли флаги над ОГА. Но через несколько минут к российскому флагу добавился и украинский. На данный момент на крыше облгосадминистрации развеваются государственный флаг Украины и флаг РФ.

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По словам пресс-секретаря председателя облгосадминистрации Андрея Дихтяренко, сейчас практически любой человек имеет возможность проникнуть на крышу здания ОГА по пожарной лестнице. «Никто не охраняет. Как вы думаете, если у нас вчера захватили обладминистрацию…», - прокомментировал он ситуацию.

От милиции официальных заявлений пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Луганске участники пророссийского митинга ворвались в здание облгосадминистрации и вывесили из окон 2-го и 3-го этажей флаги России и Беларуси, а также красный флаг с серпом и молотом. Один из митингующих прорвался на крышу и под выкрики «Донбасс!» и «Россия!» снял и разорвал государственный флаг Украины, водрузив вместо него российский триколор.

Генеральная прокуратура Украины держит на контроле расследование по факту захвата здания Луганской ОГА. По информации пресс-службы ГПУ, Ленинский районный отдел Луганского горуправления милиции начал досудебное расследование в уголовном производстве по факту захвата здания ОГА. «Указанные действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 109 (действия , направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.