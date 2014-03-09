Неизвестные взяли под контроль военный аэродром в Джанкое

Военные без знаков различия контролируют контрольно-пропускной пункт аэродрома в Джанкое, а также некоторые объекты части. Подробности 5 каналу сообщил заместитель командира части А1387 по работе с личным составом Михаил Третьяк.

Читайте такжеРоссийские военные захватили аэродром в Новофедоровке и устанавливают пулеметы

«Сейчас находятся у нас военнослужащие без опознавательных знаков. Один «КамАз», около 15 человек - точно не известно. Контролируют КПП и некоторые объекты части. Задача у них - исключение провокаций и обеспечение стабильности на аэродроме. Никаких требований нет. Они действуют по команде, то есть когда они отсюда уедут - такой информации нет. Для приема военных самолетов аэродром не рассчитан. Может принимать самолеты класса ИЛ-76», - сообщил Третьяк.

Тяжелыми самолетами ИЛ-76 пользуется не только украинская, но и российская армия. С их помощью перевозят и большие десантные группы военных.