Кабмин усиливает контроль за перемещением по территории Украины

Согласно документу, текст которого размещен на сайте КМУ, Администрация Государственной пограничной службы должна осуществить дополнительные меры по контролю за перемещением на территории Украины лиц на объектах железнодорожного сообщения (Херсон, Вадим, Новоалексеевка, Мелитополь) и автомобильного сообщения (Чаплинка, Каланчак, Сальково).

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Минфину, Мининфраструктуры, Администрации Госпогранслужбы вместе с соответствующими подразделениями органов внутренних дел поручено осуществить дополнительные меры по обеспечению выполнения задач, обозначеных настоящим распоряжением.

Также Администрации Госпогранслужбы поручено продолжить выполнение задач по охране государственной границы в Автономной Республике Крым.