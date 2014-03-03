Турчинов призывает руководство РФ прекратить провокации на территории Украины





Об этом он сказал на брифинге для прессы.

Читайте такжеВ Крыму продолжается наращивание присутствия военных РФ - Турчинов “Я обращаюсь к руководству Российской Федерации - прекратите агрессию, прекратите провокации, прекратите пиратство - это является преступлением, и за эти преступления вы будете отвечать”, - подчеркнул он.