Турчинов призывает руководство РФ прекратить провокации на территории Украины

23:22, 03 марта 2014
Политика
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И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призывает руководство РФ прекратить провокации на территории Украины.

REUTERS


 

Об этом он сказал на брифинге для прессы.

Читайте такжеВ Крыму продолжается наращивание присутствия военных РФ - Турчинов “Я обращаюсь к руководству Российской Федерации - прекратите агрессию, прекратите провокации, прекратите пиратство - это является преступлением, и за эти преступления вы будете отвечать”, - подчеркнул он.

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