Турчинов призывает руководство РФ прекратить провокации на территории Украины
23:22, 03 марта 2014Политика
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И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призывает руководство РФ прекратить провокации на территории Украины.
Украина ждет от мира реальной помощи в событиях вокруг Крыма / REUTERS
Об этом он сказал на брифинге для прессы.
Читайте такжеВ Крыму продолжается наращивание присутствия военных РФ - Турчинов “Я обращаюсь к руководству Российской Федерации - прекратите агрессию, прекратите провокации, прекратите пиратство - это является преступлением, и за эти преступления вы будете отвечать”, - подчеркнул он.
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