Нелегитимная власть Крыма заблокировала счета украинских военных - СМИ

Верховная Рада АРК Крым заблокировала счета украинских военных.

Прокремлевская Рада АР Крым заблокировала казначейские счета украинских военных, пишет Украинская правда. Об этом изданию сообщили в одной из воинских частей автономии. По данным собеседника, во вторник, 11 марта, военные должны получить зарплату.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter