Нелегитимная власть Крыма заблокировала счета украинских военных - СМИ

15:54, 09 марта 2014
Политика
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Верховная Рада АРК Крым заблокировала счета украинских военных.

Украинским военным в Крыму перекрыли счета / REUTERS

Прокремлевская Рада АР Крым заблокировала казначейские счета украинских военных, пишет Украинская правда

Об этом изданию сообщили в одной из воинских частей автономии.

По данным собеседника, во вторник, 11 марта, военные должны получить зарплату.

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