Провокации российских военных в Крыму будут транслировать онлайн

"Техникой военных обеспечила львовская ИТ-компания ООО "Техника для бизнеса" и наши киевские друзья. Каналы для трансляций на USTREAM: krymsos04 (Перевальное), krymsos08 (Фиолент), krymsos15 (Бельбек), krymsos16 (Феодосия), krymsos23 (Евпатория), krymsos42 (Керчь). Последний комплект техники оставили мобильной группе, которая работает в Крыму", - сказано в сообщении на Facebook.

Штаб ВМФ Украины, г. Севастополь

Севастополь. Бельбек: ВЧ-А4515