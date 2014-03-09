Провокации российских военных в Крыму будут транслировать онлайн
11:15, 09 марта 2014Политика
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Волонтеры ЕвромайданSOS передали нашим военным технику для осуществления онлайн трансляций с целью фиксирования возможных провокаций российских военных.
Провокации российских военных в Крыму будут транслировать онлайн
"Техникой военных обеспечила львовская ИТ-компания ООО "Техника для бизнеса" и наши киевские друзья. Каналы для трансляций на USTREAM: krymsos04 (Перевальное), krymsos08 (Фиолент), krymsos15 (Бельбек), krymsos16 (Феодосия), krymsos23 (Евпатория), krymsos42 (Керчь). Последний комплект техники оставили мобильной группе, которая работает в Крыму", - сказано в сообщении на Facebook.
Штаб ВМФ Украины, г. Севастополь
Севастополь. Бельбек: ВЧ-А4515
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