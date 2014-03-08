Названо место падения малазийского «Боинга»
08:26, 08 марта 2014Политика
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Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавший в субботу над Южно-Китайским морем, упал в море в территориальных водах Вьетнама в 250 километрах от острова Тхо-Чу.
Boeing 777-200 / Википедия
Об этом заявил представитель вьетнамских ВМС, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ, сообщает Lenta.ru.
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Как сообщалось ранее, на борту самолета находились 239 человек – 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди них были граждане 14 стран, в том числе один россиян.
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