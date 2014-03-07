Ярош намерен принять участие в президентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Киевской организации "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

"Ярош будет баллотироваться в Президенты", - подчеркнул он.

По словам Тарасенко, «Правый сектор» принял решение о трансформировании в политическую партию. В частности, такое решение может быть принято уже на ближайшем установочном съезде 15 марта.

Кроме президентской кампании, в планах новой партии - участие в выборах в Киеве и в выборах во все местные советы.

По его словам, борьба "Правого сектора" переходит с улицы в политическую сферу.Читайте такжеОпубликован первый после свержения Януковича президентский рейтинг

"Мы остаемся авангардом этой революции. Люди, которые сейчас при власти, стояли рядом с нами на баррикадах, соответственно, революционными методами воевать против них не имеет никакого смысла", - подчеркнул Тарасенко.

"Мы понимаем, что никакой перезагрузки власти не произошло, только изменились фамилии... государственная машина буксирует. Для нас это неприемлемо", - добавил он.

"Мы идем в политику. Политическими методами мы сможем сделать намного больше в этой стране", - подчеркнул активист.

В то же время он уточнил, что организация продолжает проводить мобилизацию для предотвращения возможной агрессии России по отношению к Украине.

"Другая сторона медали – это война. Мы не исключаем этого варианта. Соответственно, проводим мобилизацию, готовимся к отражению внешней агрессии", - отметил он.

По его словам, если Кремль все-таки «попрет дальше, мы будем воевать, до конца защищать наше родное государство".