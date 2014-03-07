Тимошенко и Меркель обсудили эскалацию конфликта в Крыму со стороны России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, встреча состоялась в рамках Конгресса Европейской народной партии в Дублине.

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Во встрече также принял участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря.