Украинских журналистов допустят на встречу председателя Совета АРК в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, через 30 минут после отказа допустить на данное мероприятие, корреспонденту УНИАН позвонил сотрудник пресс-службы верхней палаты российского парламента и сообщил, что после общения с Матвиенко было дано распоряжение допустить на данную встречу журналиста УНИАН и съемочную группу телеканала «Интер» по аккредитации при МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее корреспондента агентства не допустили на встречу Матвиенко и Константинова для ее освещения.