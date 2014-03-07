Украинских журналистов допустят на встречу председателя Совета АРК в Москве
09:30, 07 марта 2014Политика
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Пресс-служба Совета федерации РФ сообщает, что передумала не допускать украинских журналистов на встречу спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова в Москве.
Журналистов не хотели пускать на встречи @Shlegel
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, через 30 минут после отказа допустить на данное мероприятие, корреспонденту УНИАН позвонил сотрудник пресс-службы верхней палаты российского парламента и сообщил, что после общения с Матвиенко было дано распоряжение допустить на данную встречу журналиста УНИАН и съемочную группу телеканала «Интер» по аккредитации при МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, ранее корреспондента агентства не допустили на встречу Матвиенко и Константинова для ее освещения.
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