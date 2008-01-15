В ПР ждут, когда Тимошенко начнет лихорадочно искать повод выскочить

Народный депутат-регионал Василий Киселев считает, что принятие программы деятельности правительства Тимошенко «Украинский прорыв: для людей, а не политиков» углубит опасность раскола Украины.

«Программа деятельности правительства Тимошенко - это очередной обман граждан Украины, это профанация, потому что эта программа не содержит ни конкретных цифр, ни конкретных дат выполнения. В ней - только популистские, декорационные заявления», - сказал Василий Киселев, сообщает сайт ПР.

По его словам, беззастенчивое навязывание обществу безответственной, популистской программы деятельности коалиционного правительства является пиар-ходом Юлии Тимошенко, который создает реальную угрозу раскола Украины.

«Пиар-ход Тимошенко с украинским «прорывом» разорвет Украину пополам, а Юлия Владимировна будет лихорадочно искать повод, как эффектно выскочить из создавшейся ситуации», - сказал он.