В СНБО рассказали о возможных санкциях для России от стран Запада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал секретарь РНБО Андрей Парубий, говоря о возможных санкциях Запада против РФ за агрессию в отношении Украины.

“Наши партнеры давали нам гарантии, и эти гарантии, надеюсь, имеют вес. Какие могут быть меры - это должны думать также и руководители государств-гарантов. Меры могут быть разными - от экономических санкций и дипломатического влияния до присутствия воинских подразделений не на территории Украины, а возле нее, в бассейне Черноморского флота”, - сказал Парубий.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на максимальную помощь Великобритании и США как подписантов Будапештского договора.

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“Мы просим, чтобы их действия были более активное, более радикальное, поскольку ситуация в Украине - это не только украинско-российская ситуация, а цивилизационный конфликт, и его переход в активную фазу может иметь очень плохие последствия для всего региона”, - сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос журналистов о безъядерном статусе Украины, Парубий отметил, что ядерное оружие в современном мире - это больше средство сдерживания, чем проявления агрессии. “Украинское государство отказалось от ядерного оружия. Я не буду комментировать, насколько это решение было правильно или нет, но сегодня в мире ядерное оружие является не столько элементом наступления, сколько защиты”, - сказал Парубий.