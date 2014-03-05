Россия готовит ответ на санкции США и ЕС

В Совете Федерации РФ разрабатывают законопроект, предусматривающий конфискацию имущества, активов и счетов европейских и американских компаний, включая частные, в случае применения санкций к России, сообщают РИА Новости.

"Законопроект предполагает наделение такими возможностями президента и правительства для защиты нашего суверенитета от покушений", — заявил автор готовящегося законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Читайте такжеРоссия должна почувствовать экономические последствия за свои действия - посол Украины в Великобритании

По словам российского сенатора, в настоящее время юристы "тщательно изучают вопрос", насколько такая возможная конфискация активов и счетов зарубежных компаний, в том числе и частных, а также частных лиц соответствует Конституции России.

"Но в том, что это явно соответствует европейским стандартам, мы не сомневаемся. Достаточно вспомнить пример Кипра, когда конфискация стала, по сути, одним из условий оказания стране помощи со стороны Евросоюза", — заявил Клишас.

По словам сенатора, такие меры планируется прописать в отдельном федеральном законе. "Любые санкции должны быть обоюдными", — сказал он.