Россия должна почувствовать экономические последствия за свои действия - посол Украины в Великобритании

Об этом посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий заявил в эфире телеканала Bloomberg, сообщила УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в Великобритании Оксана Кизима.

В частности, обсуждая сегодняшний украинский кризис и возможность экономического давления на Россию со стороны ЕС, Хандогий заявил: ”Российское руководство – Президент и правительство - должны осознавать последствия. Они столкнутся с реальными негативными санкциями, если будут продолжать в этом же духе”.

Посол также отметил, что ЕС должно определить, какие именно экономические санкции применить к России.

Хандогий высказался за возобновление сотрудничества между Украиной и МВФ и призвал международное сообщество, в первую очередь ЕС и ООН, оказать всестороннюю помощь Украине в этой ситуации и остановить Россию.