Путин еще не принял решение об использовании войск в Украине

Президент РФ еще не принял решение об использовании российских вооруженных сил на территории Украины, заявил постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости.

"Решение президента, на которое дал ему мандат Совет Федерации, об использовании российских вооруженных сил на территории Украины, еще не принято. И то, что мы созвали это заседание, не означает, что оно вот-вот будет принято", - сказал Чуркин.

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На заседании представитель Украины Юрий Сергеев и ряда других стран заявили, что РФ разместила дополнительные военные силы на территории Украины. В свою очередь, Чуркин уточнил, что там находится даже меньше российских военных, чем разрешает соглашение о Черноморском флоте.

По его словам, поражает мнение американской стороны, называющей вымышленными опасения властей РФ за судьбу русскоязычных граждан. "Ну конечно, если всю информацию черпать из американского телевидения, то на Украине все было прекрасно", - отметил дипломат.

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Ранее замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявлял, что Черноморский флот РФ не несет никакой угрозы ситуации в Украине и занимается боевой подготовкой в рамках российско-украинских соглашений. По его словам, Черноморский флот базируется на территории Украины в строгом соответствии с действующими российско-украинскими соглашениями, а места дислокации, численность личного состава и количество вооружений российских воинских подразделений строго соответствуют соглашению между РФ и Украиной.

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Напомним, Совет Федерации РФ 1 марта единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить президенту РФ Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы в Украине "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".