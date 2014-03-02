ВР создаст переговорную группу с руководством РФ для урегулирования конфликта

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

«Але насправді Росія говорить тільки з тими, хто є сильний. Росія зі слабаками не говорить. Росія слабаків дотискує», - сказав депутат.

Відповідно, зазначив він, Збройні сили України приводяться у стан найвищої бойової готовності.

«Так само ми розуміємо, що цей сценарій, який Росія сьогодні хотіла реалізувати в Україні, він аналогічний грузинському сценарію. Тобто вони спровокували конфлікт, грузинська сторона тоді повелася на цей конфлікт, вона відповіла зброєю. Відповідно, Росія отримала нібито формальні підстави застосовувати зброю. Аналогічна ситуація є зараз. Ми бачимо, що постійно представники російських Збройних сил свідомо провокують українців на те, щоб вони застосовували зброю, але наразі українці тримають лінію, тримають позицію, і будемо використовувати всі методи для того, щоб можна було залагодити ситуацію», - сказав Тягнибок.

Депутат також наголосив, що не можна наводити паніку серед людей.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі озброєні люди. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

Протягом наступних днів російські військові захопили або заблокували ряд військових об'єктів, аеропорти в Сімферополі і Севастополі.

1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Пізно ввечері 1 березня Путін в ході телефонної розмови з Президентом США Бараком Обамою заявив, що Росія залишає за собою право захищати свої інтереси та інтереси російськомовного населення в Україні.