ГПУ начинает процедуру экстрадиции Януковича из России - пресс-служба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как отметили в Генпрокуратуре, сегодняшней своей пресс-конференцией в Ростове-на-Дону Янукович подтвердил свое фактическое пребывание на территории этой страны. В связи с этим Генпрокуратура готова доставить его в Украину.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Янукович заявил, что считает себя законным президентом страны.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там. Затем вертолетом перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он автомобилем выехал в Крым, где остановился в частной резиденции, и не использовал ни одну из государственных резиденций.

Сегодня Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.