Янукович: Исполнение условий Соглашения об урегулировании политического кризиса нормализует ситуацию в стране

15:21, 28 февраля 2014
Политика
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Екс-президент Виктор Янукович считает ВР нелегитимной и считает, что исполнение условий Соглашения об урегулировании политического кризиса позволит нормализовать ситуацию в Украине. 

Янукович

Виктор Янукович считает, что Верховная Рада нелегитимна. Он также считает, что выполнение условий подписанного им Соглашения об урегулировании политического кризиса от 21 февраля 2014 года, может в значительной степени урегулировать ситуацию в Украине. 

"Это выход из тупика, в который нас привели радикалы", - подчеркнул Янукович. 

Он также извинился перед гражданами ща то, что у него не хваило сил удержать стабильность и допустить "беспредел".

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