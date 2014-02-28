Янукович: Исполнение условий Соглашения об урегулировании политического кризиса нормализует ситуацию в стране

Виктор Янукович считает, что Верховная Рада нелегитимна. Он также считает, что выполнение условий подписанного им Соглашения об урегулировании политического кризиса от 21 февраля 2014 года, может в значительной степени урегулировать ситуацию в Украине.

"Это выход из тупика, в который нас привели радикалы", - подчеркнул Янукович.

Он также извинился перед гражданами ща то, что у него не хваило сил удержать стабильность и допустить "беспредел".