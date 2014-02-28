Донецкий облсовет поприветствовал оперативность формирования нового Кабмина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета, такое заявление сделал заместитель председателя Донецкого облсовета Александр Кравцов сегодня в интервью журналистам общественного телевидения Баварии «Bayerischer Rundfunk» (ФРГ).

Комментируя те события, которые сейчас происходят в Киеве, он сказал: «Сейчас идет процесс формирования новой власти. И я, безусловно, поддерживаю то, что Верховная Рада оперативно сформировала Кабинет Министров, поскольку основные проблемы, которые у нас есть, лежат, главным образом, не в политической, а в экономической плоскости».

При этом он отметил, что «избрание нового правительства дает нам возможность продолжить реализацию различных мер экономического характера».

Читайте такжеВ Донецке рассказали, какие решения помогут урегулировать отношения с Юго-ВостокомПо словам Кравцова, предыдущие две недели были наполнены политическими событиями, и руководство Донецкой области «сделало все возможное и продолжает это делать, для того, чтобы сохранять стабильность».

«Очень высокая интенсивность политических процессов, которую мы можем наблюдать в Украине, вызывает у наших граждан беспокойство, страх, что может перерасти в панические настроения и привести к радикализму. На сегодня перед новым правительством и всеми нами стоят важные задачи по деполитизации общества и его демилитаризации», - подчеркнул заместитель председателя облсовета.

Он добавил, что в Донецкой области местная власть сделала все возможное для того, чтобы избежать любых протестных акций со стороны радикально настроенной части общества, но во многом сегодня спокойствие людей зависит от работы правительства.

«Мы ждем, чтобы новое правительство быстрее заработал, начал принимать решения, необходимые для дальнейшего развития страны. И эти решения должны быть продиктованы не только мотивами понравиться улице, а должны исходить из интересов государства, национальных интересов», - завил Кравцов.

Он акцентировал, что «те лозунги, которые поднимает новая власть, такие как борьба с коррупцией, демократические ценности близки всем, но мы хотим видеть и конкретные действия, которые будут предприняты для возвращения страны к нормальной жизни».