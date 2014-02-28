МИД Литвы вызвало посла России для разговора о Крыме
12:44, 28 февраля 2014Политика
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МИД Литвы 28 февраля вызывает посла России в связи с кризисом в Крымском регионе Украины.
Литва заинтересовалась российскими военными на территории Крыма / REUTERS
«Сегодня мы вызовем посла России, чтобы он объяснил позицию своей страны», - цитирует министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса ru.delfi.lt.
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Он отметил, что Литва будет добиваться включения вопроса о кризисе в Крымском регионе Украины в повестку дня Совета безопасности ООН.
«Миссии дано поручение использовать все возможности, чтобы вопрос о ситуации с безопасностью на Украине был включен в повестку дня Совета безопасности ООН», - сказал Линкявичюс.
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