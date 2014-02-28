МИД Литвы вызвало посла России для разговора о Крыме

«Сегодня мы вызовем посла России, чтобы он объяснил позицию своей страны», - цитирует министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса ru.delfi.lt.

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Он отметил, что Литва будет добиваться включения вопроса о кризисе в Крымском регионе Украины в повестку дня Совета безопасности ООН.

«Миссии дано поручение использовать все возможности, чтобы вопрос о ситуации с безопасностью на Украине был включен в повестку дня Совета безопасности ООН», - сказал Линкявичюс.