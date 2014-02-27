Самопровозглашенный премьер Крыма заявил, что будет подчиняться Януковичу

"Мы считаем легитимным президентом Виктора Федоровича Януковича и будем выполнять его распоряжения", - сказал самопровозглашенный премьер АРК Аксенов журналистам, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, сегодня российские информагентства сообщили о том, что в пятницу, 28 февраля в 17.00 по московскому времени в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий".

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

Таким образом Верховная рада отстранила Януковича от власти и возложила исполнение обязанностей президента Украины на спикера Александра Турчинова.

В свою очередь Янукович выступил с видеообращением, в котором заявил, что остается законно избранным главой государства, а в стране есть все признаки государственного переворота.

Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.

Политический кризис разразился в Украине в конце ноября 2013 года, когда Кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения активистов с милицией.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в результате погибли более 80 человек, более 800 пострадали.