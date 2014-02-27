Прокурор Днепропетровской области подала в отставку

Прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук подала в отставку со своей должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, рапорт Марчук об отставке подписан и.о. генерального прокурора Украины Олегом Махницким 26 февраля. Читайте такжеПрокурор Житомирской области подал в отставку - источникМарчук работала прокурором Днепропетровской области с декабря 2010 года.

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