Прокурор Днепропетровской области подала в отставку
18:43, 27 февраля 2014Политика
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Прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук подала в отставку со своей должности.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, рапорт Марчук об отставке подписан и.о. генерального прокурора Украины Олегом Махницким 26 февраля.
Читайте такжеПрокурор Житомирской области подал в отставку - источникМарчук работала прокурором Днепропетровской области с декабря 2010 года.
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