В Раде создана парламентская коалиция из 250 депутатов

13:55, 27 февраля 2014
Политика
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В Верховной Раде создана парламентская коалиция, в которую вошли 250 депутатов.

В Раде сформирована коалиция

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что сегодня было сформирована и зарегистрирована коалиция депутатских фракций "Европейский выбор".

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в нее вошли 250 депутатов.

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Это коалиция депутатских фракций, которая сформирована фракциями "Батькивщина", "УДАР", ВО "Свобода", группой "Экономическое развитие", группой "Суверенная европейская Украина" и другими депутатами.

Турчинов также отметил, что численность коалиции может увеличиваться.

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