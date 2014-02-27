В Раде создана парламентская коалиция из 250 депутатов
13:55, 27 февраля 2014Политика
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В Верховной Раде создана парламентская коалиция, в которую вошли 250 депутатов.
В Раде сформирована коалиция
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что сегодня было сформирована и зарегистрирована коалиция депутатских фракций "Европейский выбор".
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в нее вошли 250 депутатов.
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Это коалиция депутатских фракций, которая сформирована фракциями "Батькивщина", "УДАР", ВО "Свобода", группой "Экономическое развитие", группой "Суверенная европейская Украина" и другими депутатами.
Турчинов также отметил, что численность коалиции может увеличиваться.
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