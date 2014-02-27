В Раде создана парламентская коалиция из 250 депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил, что сегодня было сформирована и зарегистрирована коалиция депутатских фракций "Европейский выбор".

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в нее вошли 250 депутатов.

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Это коалиция депутатских фракций, которая сформирована фракциями "Батькивщина", "УДАР", ВО "Свобода", группой "Экономическое развитие", группой "Суверенная европейская Украина" и другими депутатами.

Турчинов также отметил, что численность коалиции может увеличиваться.