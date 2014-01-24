Янукович заявил, что на Майдан приехали зарубежные криминальные авторитеты

В акциях протеста на Майдане принимают участие граждане иностранных государств, которые находятся в международном розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с представителями духовенства, которые входят во Всеукраинский Совет церквей.

“Начались радикальные события, и к этому привлеклись не только украинцы, но очень много людей, которые приехали из других стран, которые принимали участие в разных региональных конфликтах, которые есть в международном розыске. Они все прячутся в этих захваченных домах”, - сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что ему известно о том, что в этих захваченных зданиях есть оружие.

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“Как нам, скажите пожалуйста, к этому относиться? Это грубое нарушение законов Украины. Это несет опасность не только для жителей Киева, но и всей Украины”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что власти удалось многих остановить еще на границе.

“Ехали много радикалов, ехали криминальные авторитеты, из тех, кто задержан, и такие люди есть сегодня, - мы не обнародовали пока еще эту информацию. Поэтому нужно разделить мирный майдан от майдана радикального, который несет сегодня опасность всей Украине и всем гражданам”, - сказал Президент.