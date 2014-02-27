Расмуссен: Украина - сегодня главная тема безопасности в Европе

Украина и НАТО имеют особое партнерство, и такая позиция соответствует принципам этого длительного партнерства, напомнил Расмуссен, выступая после первого дня встречи министров обороны стран-членов альянса.

«Мы подчеркиваем важность украинского политического процесса с привлечением всех сторон и основанного на демократических принципах, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права», - заявил также руководитель НАТО.

«Каждое государство имеет неотъемлемое право само решать, к каким союзам присоединяться или какую зарубежную или безопасности политику избирать», - подчеркнул он.

В то же время Расмуссен подтвердил, что в НАТО получили уведомление от России о начале военных учений.

Сегодня в России министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что президент Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности двух военных округов - Западного, который граничит с Украиной, и Центрального. Все войска, которые привлекаются к неожиданной проверке, должны уже до завтра быть приведены в высшие степени боевой готовности и осуществить развертывание на полигонах, заявил Шойгу.

По его словам, Путин поручил проверить способность войск к действиям, в частности, при решении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности России.

Позже на вопрос журналистов, связана ли эта проверка с положением в Украине, Шойгу ответил отрицательно.

Весть о приведении в состояние повышенной боеготовности поступила на фоне противостояния России и Запада вокруг событий в Украине, которые российские власти называют государственным переворотом, а ЕС и США законной сменой власти.