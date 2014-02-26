Автоматического оружия у населения быть не должно - Аваков

Об этом он заявил на брифинге.

"Наличие вооруженных людей на улицах не создает покоя ни для кого. Ситуация должна быть урегулирована. Есть разные точки зрения, в том числе - легализация оружия... Я думаю, что правда - посредине. Никакого автоматического оружия у населения на руках быть не должно", - цитирует Авакова "Сегодня".

Он также сообщил, что МВД, Самооборона Майдана и "Правый сектор" решили жестко реагировать на проявления бандитизма, осуществленного якобы от имени этих организаций.

"В последнее время участились эпизоды бандитизма и мародерства под прикрытием названий Самообороны и "Правого сектора". Особенно ярко это проявляется далеко от Киева - в областях. Мы провели соответствующий военный совет с Самообороной, "Правым сектором" и другими структурами и приняли решение очень жестко на это реагировать", - сообщил и.о. министра.

По его словам, один из таких случаев произошел в Днепропетровской области.

"Я приведу в качестве примера вчерашний случай в Днепропетровской области. Группа вооруженных людей с муляжами и настоящим оружием ворвалась в одну из районных администраций и предложила главе администрации от ПР написать заявление об отставке. Тот сказал, что представились силами Самообороны Майдана, а на вопрос, если не писать заявление, последовал ответ - 30 тысяч", - сообщил Аваков.

При этом он добавил, что на фоне гражданских протестов милиция остерегается давать адекватный отпор и происходят подобные ситуации.

"Из этой ситуации нужно выходить только одним образом - вернуть доверие к органам внутренних дел, милиционерам, которые стоят на улице", - сказал Аваков.

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Он также сообщил, что ситуация с исчезновением около 30 бойцов "Беркута" находится под контролем.

"Сейчас проходит служебное расследование, везде проводим инвентаризацию спецсредств и наличие персонального состава. Ушли в неизвестном направлении те люди, которые понимают, что им может быть предъявлено соответствующее обвинение... Ситуация под контролем, оружие под контролем. Я думаю, что ситуация разрешится в ближайшие дни", - заверил он.