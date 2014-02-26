Автоматического оружия у населения быть не должно - Аваков

15:42, 26 февраля 2014
Политика
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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков выступает против наличия автоматического оружия у населения Украины.

Аваков высказался против свободной продажи оружия

Об этом он заявил на брифинге.

"Наличие вооруженных людей на улицах не создает покоя ни для кого. Ситуация должна быть урегулирована. Есть разные точки зрения, в том числе - легализация оружия... Я думаю, что правда - посредине.  Никакого автоматического оружия у населения на руках быть не должно", - цитирует Авакова "Сегодня".

Он также сообщил, что МВД, Самооборона Майдана и "Правый сектор" решили жестко реагировать на проявления бандитизма, осуществленного якобы от имени этих организаций.

"В последнее время участились эпизоды бандитизма и мародерства под прикрытием названий Самообороны и "Правого сектора". Особенно ярко это проявляется далеко от Киева - в областях. Мы провели соответствующий военный совет с Самообороной, "Правым сектором" и другими структурами и приняли решение очень жестко на это реагировать", - сообщил и.о. министра.

По его словам, один из таких случаев произошел в Днепропетровской области.

"Я приведу в качестве примера вчерашний случай в Днепропетровской области. Группа вооруженных людей с муляжами и настоящим оружием ворвалась в одну из районных администраций и предложила главе администрации от ПР написать заявление об отставке. Тот сказал, что представились силами Самообороны Майдана, а на вопрос, если не писать заявление, последовал ответ - 30 тысяч", - сообщил Аваков.

При этом он добавил, что на фоне гражданских протестов милиция остерегается давать адекватный отпор и происходят подобные ситуации.

"Из этой ситуации нужно выходить только одним образом - вернуть доверие к органам внутренних дел, милиционерам, которые стоят на улице", - сказал Аваков.

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Он также сообщил, что ситуация с исчезновением около 30 бойцов "Беркута" находится под контролем.

"Сейчас проходит служебное расследование, везде проводим инвентаризацию спецсредств и наличие персонального состава. Ушли в неизвестном направлении те люди, которые понимают, что им может быть предъявлено соответствующее обвинение... Ситуация под контролем, оружие под контролем. Я думаю, что ситуация разрешится в ближайшие дни", - заверил он.

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