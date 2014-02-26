Руководитель милиции Львовской области написал рапорт на увольнение

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По состоянию на 26 февраля рапорт уже подписан руководителем Министерства внутренних дел.

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Как сообщил журналистам сам Рудяк, рапорт на увольнение он подал еще 22 февраля.

«Я попросил уволить меня из органов внутренних дел Украины, чтобы мне не пришлось выбирать между честью и достоинством. Это связано с моей жизненной позицией», - объяснил он.

Рудяк возглавил ГУ МВД Украины во Львовской области 30 декабря 2011 года. Ранее возглавлял милицию Полтавской области, работал исключительно на оперативных постах в уголовном розыске.