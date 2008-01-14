Луценко хочет объединиться с пожарными, пограничниками... и это еще не всё

Народным депутатом Украины Геннадием МОСКАЛЕМ совместно с МВД Украины подготовлен пакет законопроектов ("Об Антикоррупционном бюро Украины", "О противодействии коррупции", "О внесении изменений в некоторые законы по усилению противодействия коррупции", "Об органах внутренних дел Украины" и "О национальной милиции"), направленных на противодействие коррупции в государстве и реформирование системы органов внутренних дел.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в МВД.

По словам Г.МОСКАЛЯ, одним из законопроектов ("Об органах внутренних дел Украины") предусматривается создать в нашем государстве систему внутренних дел европейского образца.

Так, в частности, планируется в случае принятия парламентом этого закона возложить на МВД функции обеспечения правопорядка, общественной безопасности, гражданской защиты населения, охрану государственной границы и контроль за отдельными сферами социальной организации общества.

Как отметил Г.МОСКАЛЬ, с этой целью предлагается включить в органы внутренних дел Государственную пограничную службу Украины, Службу пожарной безопасности и спасения, Госслужбу по вопросам миграции, Антикоррупционное бюро Украины и Государственную пограничную милицию (ее сотрудники будут работать в пунктах пропуска на границе), которые также предлагается образовать в ближайшее время. Также в МВД войдет национальная милиция и служба досудебного следствия, с теми функциями, которые они выполняют сейчас.

Комментируя предложения, изложенные в законопроекте, Г.МОСКАЛЬ отметил, что на сегодняшний день вышеуказанные подразделы являются разрозненными, а потому эффект для государства от их деятельности - минимальный. А в случае их объединения в единую систему, коэффициент полезного действия вырастет в несколько раз.

В то же время Г.МОСКАЛЬ сообщил, что разработанный законопроект "О национальной милиции" определяет правовой статус подразделов МВД, главными задачами которого являются обеспечение охраны общественного порядка, выявление, прекращение, предупреждение и раскрытие преступлений и административных нарушений.

По словам Г.МОСКАЛЯ, национальная милиция будет состоять из тех же подразделов, которые есть в системе МВД Украины.

Другим законопроектом, который касается борьбы с коррупцией, предусматривается значительное (до 20 категорий) расширение круга субъектов коррупционных правонарушений.

В то же время, говоря о судьбе принятия парламентом указанных законопроектов, Г.МОСКАЛЬ не исключил, что они могут быть не совсем однозначно восприняты украинскими парламентариями. Но именно это, по его убеждению, сможет доказать обществу, кто в действительности хочет положить конец коррупции и преступности в государстве, а кто - об этом только говорит.