В кабинете губернатора Житомирщины нашли списки активистов Майдана и балалайку
В кабинете теперь уже бывшего губернатора Житомирской области Рыжука нашли списки активистов житомирского Майдана и балалайку.
Сегодня активисты житомирского Демальянса открыли закрытый до этого кабинет губернатора Житомирской области Сергея Рыжука на третьем этаже Житомирской ОГА, и нашли там, среди прочего, списки активистов житомирского Майдана и балалайку, на которой Рыжук любит играть.
Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре только что рассказал один из лидеров житомирского Демальянса Иван Фурлет.
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По его словам, «наши активисты открыли закрытый ранее кабинет теперь уже экс-председателя Житомирской ОГА Сергея Рыжука. Там мы нашли много интересного для себя - в частности, списки активистов житомирского Майдана».
Фурлет добавил, что «среди интересных находок - любимый музыкальный инструмент Рыжука - балалайка (Рыжук играет на нескольких музыкальных инструментах - УНИАН), бутылка коньяка Hennessy, разные документы, флешка и прочее».
Активист житомирского Демальянса отметил, что "из кабинета Рыжука изъято также документы, касающиеся деятельности Рыжука как председателя Житомирской областной организации Партии регионов (теперь уже бывшего -УНИАН)".
Как сообщалось ранее, Рыжук написал заявление об отставке.