На Сумщине снесли еще один памятник Ленину
17:11, 23 февраля 2014Политика
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В городе Кролевец Сумской области неизвестные повалили с постамента памятник Ленину, который стоял на площади Мира.
На Сумщине снесли Ленина / pik.ua
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в ночь на 23 февраля.
В настоящее время памятник не разрушен, он находится на территории одного из коммунальных предприятий.
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Его дальнейшая судьба будет решена на следующей неделе местной властью.
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