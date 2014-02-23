На Сумщине снесли еще один памятник Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в ночь на 23 февраля.

В настоящее время памятник не разрушен, он находится на территории одного из коммунальных предприятий.

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Его дальнейшая судьба будет решена на следующей неделе местной властью.