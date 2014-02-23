Тимошенко опровергла информацию о встрече с Януковичем
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко опровергла ранее распространенную информацию о встрече с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает пресс-служба фракции ВО «Батькивщина».
Как отметили в пресс-службе, после освобождения Тимошенко из тюрьмы против нее была развернута негативная, дискредитационная кампания, а в некоторых СМИ уже появились сообщения о якобы ее встреча с Януковичем.
«Пресс-служба партии «Батькивщина» сообщает, что эта информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
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Сама Тимошенко отметила, что если бы такая встреча действительно состоялась, то Янукович уже бы ехал в Гаагский трибунал.
«Если бы Янукович зашел ко мне в камеру, то он от меня уже не вышел бы, а ехал бы в кандалах в Гаагу”, - цитирует слова Тимошенко пресс-служба «Батькивщины».
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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 февраля, Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко из заключения на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.