В Черкасской области похоронили погибших на Майдане

Как сообщили УНИАН в объединенной оппозиции Черкасской области, 22 февраля в селе Носачев Смелянского района похоронили 30-летнего Юрия Пасхалина. Его смертельно ранили автоматной очередью в спину в ночь на 19 февраля. У него осталось четверо братьев и сестер, 7-летний сын, жена.

На похоронах в селе было несколько сотен человек. Огромное процессия растянулась по улицам села, провожая погибшего к кладбищу. В его родном селе одну из улиц назовут в его честь.

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Также вчера в Грушковцах Каменского района Черкасской похоронили 25-летнего Максима Горошишина. Он погиб 18 февраля во время столкновений на улице Институтской возле правительственного квартала. Он отравился газом, и врачи не смогли спасти его жизнь. У него семь братьев и сестер, свою семью завести не успел. В честь этого парня также предложено назвать улицу в Грушковцах.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в селе Фурманка Уманского района Черкасской области похоронили Виталия Смоленского, убитого силовиками в Киеве на Майдане Незалежности.

23 февраля в городе Тальное похоронят тальновчанина Юрия Паращука, который погиб во время боев на Майдане Незалежности. Прощание с Героем Майдана состоится на центральной площади Тального в 12:00. У Паращука остались мать, сын от первого брака, жена и две приемные дочери.