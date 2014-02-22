Катапульту с Майдана хочет сохранить Национальный музей

Национальный художественный музей Украины обратился к обществу с просьбой сохранить катапульту с Майдана, как ценный исторический и культурный объект с последующей музеефикацией.

Напомним, первая катапульта появилась на Майдане 20 января, после ее разрушения митингующие построили вторую катапульту.