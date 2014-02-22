Катапульту с Майдана хочет сохранить Национальный музей

21:03, 22 февраля 2014
Политика
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Национальный художественный музей Украины обратился к гражданам с просьбой сохранить "майдановскую катапульту"

Музей просить зберегти катапульту

Национальный художественный музей Украины обратился к обществу с просьбой сохранить катапульту с Майдана, как ценный исторический и культурный объект с последующей музеефикацией.

Катапульта на Майдані / REUTERS

Напомним, первая катапульта появилась на Майдане 20 января, после ее разрушения митингующие построили вторую катапульту.

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