Кличко призывает активистов не чинить самосуд над Шуфричем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая со сцены Майдана.

Он сказал, что ему известно о том, что люди захватили одного из народных депутатов от Партии регионов. При этом Кличко подчеркнул, что Шуфрич два дня голосовал вместе с остальными народными депутатами за принятие важных решений.

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"Сегодня мы работаем с другими депутатами. Мы сегодня проголосовали за отмену диктаторских полномочий, и набрали больше, чем конституционное большинство голосов", - отметил Кличко.

Кличко призвал не чинить самосуд, прежде всего, оставаться людьми и отпустить депутатов.

"Месть - это не лучшее, что может быть. Я знаю, что он вчера голосовал, и сегодня голосовал", - подчеркнул лидер «УДАРа».

Протестующие на Майдане восприняли его призывы неоднозначно, некоторые его освистали.