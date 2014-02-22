Митингующие ведут нардепа ПР Шуфрича на Майдан - СМИ
18:48, 22 февраля 2014Политика
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Митингующие ведут народного депутата Нестора Шуфрича на Майдан.
Митингующие ведут нардепа ПР Шуфрича на Майдан - СМИ
Разъяренные граждане поймали "регионала Нестора Шуфрича на выходе из Верховной Рады, сообщает Украинская правда.
По состоянию на 18:33 его пытаются защитить лидер фракции "Батькившина" Арсений Яценюк и его охранник.
Депутат попытался протянуть Шуфрича обратно к зданию Верховной Рады, но разъяренные люди не дали этого сделать.
Одна часть людей восклицает "На Майдан!" и оттесняют "регионала" вместе с Яценюком вниз по улице Грушевского в направлении Майдана. Также в сторону Шуфрича раздаются крики "Позор!".
С остальной частью людей остался и.о. спикера Александр Турчинов, разъяснять ситуацию и призвать их не действовать агрессивно.
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