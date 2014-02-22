Янукович заявляет, что Рыбака избили, и он находится на лечении в Донецке
16:26, 22 февраля 2014Политика
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Президент Виктор Янукович заявляет, что Владимира Рыбака, уволенного с должности председателя Верховной Рады, избили, и он находится в Донецке на лечении.
Янукович заявляет, что Рыбака избили, и он находится на лечении в Донецке
Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.
"Его избили. Он приехал ко мне. По дороге стреляли. Он попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и отправил его в Донецк на лечение", - сказал Янукович.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Верховная Рада отозвала Рыбака с должности.
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