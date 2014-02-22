Хейгел - Лебедеву: армия должна оставаться вне политики

Об этом сообщает пресс - служба Минобороны.

В ходе беседы стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, говорится в сообщении.

Лебедев объяснил, что на Министерство обороны Украины возлагалась задача по защите от террористических угроз арсеналов, баз, складов и других военных объектов.

И.о. министра говорит, что Вооруженные Силы эту задачу успешно выполнили: "помогли правоохранителям в поддержании общественного порядка, а в некоторых случаях выступили миротворцами, не допустив кровопролития и защитили население".

"Таким образом необходимость привлечения Вооруженных Сил Украины к выполнению задач антитеррористической операции потеряла актуальность", - подытожил Лебедев.

Чак Хейгел напомнил, что Вооруженные Силы должны быть гарантом мира и стабильности в обществе, оставаться вне политики и не могут быть применены против мирных граждан.