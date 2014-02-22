В районе Броваров произошла перестрелка: есть раненые

Информацию о происшествии подтвердили милиции Киевской области, пишет Украинская правда.

Согласно информации Евромайдан SOS, родственники волонтеров сообщили, что в селе Княжичи (возле Киева) протестующих обстреляли из автомата Калашникова неизвестные лица.

Позже "Громадське ТВ" сообщило, что конфликт начался с того, что автобус с "Беркутом" остановил отряд самообороны, который организовал на трассе блок-пост. Во время попытки осмотреть автобус произошел конфликт между активистами и силовиками. "Беркут" открыл огонь, а самооборона пробила в автобусе шины и разбила окна.

Сотрудники спецподразделения разбежались по селу Княжичи, где произошел инцидент. Местные жители начали их ловить.

В итоге 25 "беркутовцев" с помощью Юрия Луценко и депутатов от оппозиции доставили в местный райотдел милиции.

В РОВД утверждают, что один из бойцов получил огнестрельное ранение в голову, однако в Броварской больнице, в которую его доставили, эту информацию не подтвердили. При госпитализации медики зафиксировали лишь сотрясение мозга и ушиб локтя.

Известно также еще одного раненого - десятиклассника из школы №2. Его положили в киевскую больницу с ранением ноги.