На баррикадах на Грушевского и Институтский пока спокойно

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие продолжают укрепление баррикад. На данный момент уже построены фактически несколько линий защиты.

Митингующие активно строить укрепления из брусчатки.

По улице Грушевского с другой стороны баррикад видно несколько человек, которые просто прогуливаются.

К баррикад со стороны ВР также подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина, который начал общаться с защитниками баррикады.

В то же время по улице Институтской по ту сторону баррикады не видно ни прохожих, ни милиционеров.