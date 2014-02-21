На баррикадах на Грушевского и Институтский пока спокойно
13:51, 21 февраля 2014Политика
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На баррикадах на улице Грушевского и Институтский сейчас сохраняется абсолютно мирная обстановка.
Люди будують нову барикаду на Грушевського вчора вночі / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие продолжают укрепление баррикад. На данный момент уже построены фактически несколько линий защиты.
Митингующие активно строить укрепления из брусчатки.
По улице Грушевского с другой стороны баррикад видно несколько человек, которые просто прогуливаются.
К баррикад со стороны ВР также подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина, который начал общаться с защитниками баррикады.
В то же время по улице Институтской по ту сторону баррикады не видно ни прохожих, ни милиционеров.
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