Канада расширила санкции против украинских чиновников - СМИ

Первый список, куда попали члены правительства Украины - ответственные, по мнению Оттавы, за разгон акций в Киеве - был объявлен 28 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СВС. Против них ввели визовые ограничения.

«Канада возмущена непрекращающимся насилием в Украине. Наше правительство ответило на это визовым запретом для ключевых фигур режима», - говорится в заявлении канадского премьер-министра Стивена Харпера.

Кроме расширения визового списка Канада вводит экономические санкции в отношении представителей украинской власти. Кто именно подпадает под действие санкций, не сообщается.

Как сообщалось, санкции против представителей Украины решили ввести главы МИД стран ЕС, но список лиц, которые подпадут под них, еще не согласован.