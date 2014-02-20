По обновленным данным Минздрава, с начала столкновений в Киеве погибло 75 человек
23:02, 20 февраля 2014Политика
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По обновленным данным Министерства здравоохранения, с начала столкновений в Киеве умерли (погибли) 75 человек.
По обновленным данным МИНЗДРАВА, с начала столкновений в Киеве погибло 75 человек / Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По состоянию на 21.00 час. 20 февраля 2014 года с 10 часов 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 571 пострадавший, 363 - из них госпитализированы.
По оперативным данным с 06.00 до 21.00 ч. 20 февраля 2014 года за медицинской помощью к бригад экстренной медицинской помощи обратилось 126 человек, 76 из них госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным помощь предоставляется непосредственно на месте.
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