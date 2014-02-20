Два районных суда Киева побоялись сажать активистов в СИЗО - нардеп
Только что Оболонский районный суд выпустил под личное обязательство депутатов Верховной Рады Павла Петренка, Андрея Пышного и Валерия Лунченко 12-ть задержанных активистов.
Это - Сергей Швец, Александр Катернюк, Вадим Бондаренко, Александр Ярощук, Сергей Тимофеенко, Сергей Ковальчук, Александр Прадеус, Иван Клочан, Петр Чикурко, Николай Чаплин, Виктор Кононенко, Алексей Герзанич.
Сегодня Павел Петренко и Андрей Пышный также отстояли в Деснянском районном суде Константина Мирошниченка и Анатолия Кайгородова. Их отпустили под домашний арест.
При этом на сами заседания задержанные граждане не попали - им избирали меру пресечения заочно.
«Это делается по указанию сверху. Это уже не чрезвычайное положение, де факто введеное в стране, а просто 30-е годы прошлого века, когда без права на защиту невиновных людей судили прямо в казематах», - пишет Павел Петренко на своей странице в Фейсбуке.
Депутат призывает всех, кто пострадал от действий силовиков, кто потерял родных, близких или друзей обращаться в Центр правовой защиты Штаба национального сопротивления. Здесь адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь.
Напомним, что Центр работает круглосуточно. Вы можете обратиться для получения необходимой юридической помощи по телефонам:
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