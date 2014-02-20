Европейские министры после встречи с Януковичем обсудят возможный компромисс с оппозицией

Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем обсудят сегодня в Киеве возможное компромиссное решение конфликта в Украине с представителями украинской оппозиции.

Об этом написал глава польского МИД Радослав Сикорский на своем Twitter.

"Посольство Европейского союза в Киеве, сейчас начнется встречу с оппозицией для того, чтобы протестировать предложенную сделку", - написал он.

Сикорский также назвал шокирующими слухи о количестве погибших.