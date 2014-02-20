Европейские министры после встречи с Януковичем обсудят возможный компромисс с оппозицией
17:38, 20 февраля 2014Политика
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Сикорский также назвал шокирующими слухи о количестве погибших
Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем обсудят сегодня в Киеве возможное компромиссное решение конфликта в Украине с представителями украинской оппозиции.
Об этом написал глава польского МИД Радослав Сикорский на своем Twitter.
"Посольство Европейского союза в Киеве, сейчас начнется встречу с оппозицией для того, чтобы протестировать предложенную сделку", - написал он.
Сикорский также назвал шокирующими слухи о количестве погибших.
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