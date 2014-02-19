ЕС может согласовать адресные санкции против против виновников насилия в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу по поводу последних событий в Украине.

Он заявил, что ЕС готов отреагировать на любое ухудшение ситуации в Украине, а руководство Украины должно ответственность за защиту прав и свобод в государстве.

“Мы четко дали понять, что наша позиция политической ассоциации и экономической интеграции остается на столе, и что она не является конечным пунктом нашего сотрудничества. Но мы также дали четко понять, что ЕС отреагирует на любое ухудшение ситуации. Поэтому мы ожидаем, что адресные меры против тех, кто ответственен за насилие и чрезмерное применение силы, могут быть согласованы членами ЕС как срочная мера, как это предложили верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии (Кэтрин Эштон)”, - говорится в заявлении Баррозу.