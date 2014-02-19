Квасневский назвал ситуацию в Украине уже неконтролируемой

Бывший Президент Польши Александр Квасневский считает, что ситуация в Украине вышла из-под контроля из-за огромной радикализации общества.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил в эфире польского радио RMF FM сегодня утром.

«Боюсь, что динамика событий сейчас такова, что это уже несколько вышло из-под контроля», - сказал он.

Квасневский сравнил последние события в Киеве с подавлением известного на весь мир протеста в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, напомнив, что уже сейчас известно о десятках погибших.

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«Думаю, что акция «Беркута» по зачистке Майдана будет продолжаться и это приведет к очередным жертвам. Радикализация людей является фактом, люди видят, что с властью нельзя разговаривать. Власть удерживает свою позицию», - сказал он.

Экс-президент отметил, что это происходит в стране, где уже продолжительное время можно было наблюдать «чрезвычайный уровень взаимной ненависти и нехватки доверия».

«Это что-то, что бросалось в глаза нашей миссии. Там никто никому не верит», - сказал Квасневский, входивший в специальную миссию Европарламента, которая пыталась решить дело заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.