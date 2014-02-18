На Институтской начали строить новую баррикаду

18:23, 18 февраля 2014
Политика
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На улице Институтской в Киеве ниже от баррикады, за которую вошли правоохранители, протестующие сооружают новую

Как сообщает Радио Свобода демонстранты используют подручные материалы: мусорные баки, доски, а также колючую проволоку.

Со сцены Майдана звучит молитва и призывы к киевлянам приезжать в центр Киева.

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Ранее сегодня СБУ и МВД дали протестующим время до 18:00, чтобы «прекратить беспорядки».

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