На Институтской начали строить новую баррикаду
18:23, 18 февраля 2014Политика
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На улице Институтской в Киеве ниже от баррикады, за которую вошли правоохранители, протестующие сооружают новую
Как сообщает Радио Свобода демонстранты используют подручные материалы: мусорные баки, доски, а также колючую проволоку.
Со сцены Майдана звучит молитва и призывы к киевлянам приезжать в центр Киева.
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Ранее сегодня СБУ и МВД дали протестующим время до 18:00, чтобы «прекратить беспорядки».
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