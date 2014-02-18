На Институтской начали строить новую баррикаду

Как сообщает Радио Свобода демонстранты используют подручные материалы: мусорные баки, доски, а также колючую проволоку.

Со сцены Майдана звучит молитва и призывы к киевлянам приезжать в центр Киева.

Читайте такжеБеркут разбирает баррикаду на Институтской В Михайловском соборе, а также в католическом Александровском соборе звонят колокола.

Ранее сегодня СБУ и МВД дали протестующим время до 18:00, чтобы «прекратить беспорядки».